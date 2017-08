Un duro lavoro aspetta Østberg

Mads Østberg torna in azione nel FIA European Rally Championship al Rally Rzeszow, ma non con la giusta preparazione che avrebbe voluto.

Il norvegese è stato protagonista del Rally di Finlandia WRC la scorsa settimana e il poco tempo a disposizione fra un evento e l'altro non gli consentirà di provare prima della gara in Polonia.



"A causa del Rally di Finlandia non c'è stato molto tempo per provare, sarà molto dura essere efficienti fin da subito - ha ammesso Østberg - Ho un nuovo co-pilota e corro per la prima volta quest'anno con una R5, poi è da ottobre che non vado su asfalto e anche la squadra è nuova. Ma resto comunque ottimista, credo sia una grande occasione per imparare e fare un buon test in vista del Rally di Germania. Sono certo che tornerà utilissimo alla fine".



Il suo nuovo navigatore sarà Patrik Barth, che salirà con Østberg sulla Ford Fiesta R5 preparata dalla Adapta Motorsport, la squadra dello stesso Mads.