Un fantastico Panseri in Top10 alla Dakar

Xavier Panseri, co-pilota protagonista del FIA European Rally Championship, ha affiancato Mohamed Abu Issa alla Dakar giungendo al traguardo decimo.

Il pilota del Qatar quest'anno ha abbandonato il suo quad per correre con una MINI del team ALL4 Racing nella gara cross-country da oltre 9.000km.



"Questa Dakar è stata molto diversa dalle altre, ho dovuto imparare parecchie cose, ma Xavier è stato un navigatore fantastico - ha affermato Abu Issa - Un giorno vorrei vincere questa gara in macchina, questo è stato un ottimo punto di partenza".



Panseri ha vinto tre gare nell'ERC, ultima delle quali al Giru di Corsica-Tour de Corse del 2013 con Bryan Bouffier. In coppia col francese ha terminato secondo lo scorso Rally Rzeszow in Polonia.