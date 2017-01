Un nuovo evento in attesa del ritorno del Circuit of Ireland

Bobby Willis, direttore del Circuit of Ireland Rally, ha affermato che nel 2018 farà di tutto perché la gara torni nel calendario del FIA European Rally Championship.

Willis ha anche annunciato che quest'anno ci sarà l'International Circuit Challenge a Ballymena, in Irlanda del Nord, il weekend del 7-8 aprile.



L'evento si svolgerà su 8 PS e sarà riservato a soli 30 invitati dotati di vetture R5. Inoltre ci sarà una diretta online.



Il manager britannico avrebbe voluto che il Circuit of Ireland restasse nell'ERC anche nel 2017, ma la mancanza di fondi lo ha costretto a rinunciare all'edizione di quest'anno. In compenso, ecco dunque il nuovo International Circuit Challenge.



"E' chiaro che dispiace moltissimo non essere nell'ERC con il Circuit of Ireland quest'anno, purtroppo non è stata colpa nostra - ha dichiarato Willis - L'intenzione è di tornare nel 2018. Il lavoro di squadra sarà importantissimo, dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo e trovare qualcosa di nuovo. L'imperativo è lavorare duramente per garantire un futuro al Circuit".



"L'International Circuit Challenge si svolgerà in due fasi. La prima di mattina e la seconda al pomeriggio, con le PS ripetute due volte, ma in direzione opposta. La stessa cosa verrà applicata anche al giorno numero due, per un totale di 8 PS e 80 miglia (128km) di distanza di gara".



"Sarà un evento spettacolare e molti piloti di punta del nostro paese, come ad esempio Marty McCormack, Desi Henry, Joe McGonigle e Jonny Greer, che hanno preso parte al Circuit of Ireland, si sono detti entusiasti del format. Anche Derek McGarrity, vincitore di cinque Circuit, non vede l'ora di correre".



Il rally avrà come base Ballymena Showgrounds e avrà una diretta TV in streaming grazie al lavoro di Trevor Agnew (Campione WRC Produzione fra i navigatori in passato) che si era già occupato delle trasmissioni su internet del Circuit of Ireland 2016, visto in oltre 130 paesi.



Audrey Wales, sindaco di Antrim, ha detto: "Sono entusiasta di collaborare con l'International Circuit Challenge così come tutto il consiglio di Mid ed East Antrim Borough".