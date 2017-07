Un nuovo ruolo e sponsor per Ingram

Chris Ingram, leader dell'ERC Junior Championship Under 27, ha raggiunto un accordo con Network Q, azienda che si occupa di auto usate nel Regno Unito.

Network Q sosterrà Ingram e il suo co-pilota Elliott Edmondson a livello finanziario e logistico per le restanti gare del FIA European Rally Championship che il britannico affronterà con l'ADAC Opel Rallye Junior Team.



Ingram diventerà ambasciatore dell'azienda assieme al leggendario Jimmy McRae, prendendo parte a diversi eventi che verranno organizzati nel suo paese.



Inoltre il nativo di Manchester si occuperà della promozione della campagna "Preparation is Everything", ovvero di come vengono trattati i mezzi prima di essere rimessi in vendita.



"Sono entusiasta di poter ricoprire questo nuovo ruolo di ambasciatore per Network Q - ha detto Ingram, che quest'anno ha vinto alle Azzorre e alle Canarie con la sua Opel ADAM R2 - Non vedo l'ora di poter raccontare a tutti i miei fan le novità del futuro riguardo questa iniziativa".



Nel frattempo l'ERC Junior Under 27 ricomincerà con il Rally Rzeszow, in programma in Polonia il weekend del 3-5 agosto.