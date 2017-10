Un podio agrodolce per Habaj

Łukasz Habaj ha conquistato il suo primo podio nel FIA European Rally Championship in circostanze piuttosto tristi.

Il polacco ha chiuso terzo al Rally Liepāja poiché il suo connazionale Kajetan Kajetanowicz si è ritirato dopo aver saputo della scomparsa di un amico in un incidente elicotteristico.



"Questa posizione spettava a "Kajto", che ha perso un amico in un incidente - ha detto Habaj - E' accaduto anche a me altre volte e salire sul podio così non è ciò che speravo. Mi sono concentrato sulla mia guida, ma in queste condizioni non era semplice mantenere la concentrazione. Mi dispiace molto per "Kajto" e per quelli coinvolti nell'incidente, non è una bella sensazione andare a podio così".