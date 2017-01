Un premio speciale per i promoter lettoni dell’ERC

Gli organizzatori del Rally Liepāja, la gara lettone del FIA European Rally Championship, sono stati premiati per il lavoro svolto nel mettere in piedi l'evento del World RX.

Lo scorso weekend, al FIA Off-Road Commission Gala tenutosi in Slovenia, Raimonds Strokšs (direttore di RA Events) ha ritirato il premio come miglior gara del FIA World Rallycross Championship 2016.



Sono state valutate le zone di gara, sicurezza, professionalità dello staff di lavoro e la promozione. Il fine settimana del Neste World RX in Lettonia ha prevalso su tutti.



Strokšs(nella foto, al centro)ha detto: "Uno dei nostri obiettivi che ci eravamo posti quando abbiamo firmato il contratto triennale era appunto di arrivare ad essere una delle migliori gare del mondo. Riuscirci già al primo anno è stato incredibile! Sono veramente elettrizzato, segno che la Lettonia è uno dei più bei posti del pianeta. Vorrei ringraziare i nostri partner, ovvero Neste, Lattelecom, Live Riga, Porsche Centre Rīga, il ministero lettone di educazione e scienza, CSDD, e tutto coloro che hanno messo a nostra disposizione il loro lavoro, immaginazione, entusiasmo e tempo per organizzare l'evento e renderlo il migliore sulla pista di Biķernieki. Sono anche molto felice per le migliaia di spettatori che sono venuti a vedere la gara, le tribune piene hanno sicuramente dato una bella carica ai piloti. Lavorando tutti assieme siamo riusciti a diventare i primi al mondo, battendo eventi molto più blasonati come ad esempio Svezia, Gran Bretagna, Francia e Norvegia".



Il Neste World RX farà tappa in Lettonia il 16-17 settembre, mentre il Rally Liepāja (nell'ERC dal 2013) chiuderà la stagione dell'europeo il 6-8 ottobre.