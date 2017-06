Un ritorno senza pressioni per Kresta

Roman Kresta tornerà in azione nel FIA European Rally Championship in occasione del Barum Czech Rally Zlín di agosto

Il ceco non corre proprio dalla gara di casa sua dell'ERC nel 2014, essendosi ritirato per mettere davanti la sua professione di team manager.



Il 41enne, che ha vinto cinque titoli in patria, ha deciso di fare marcia indietro e si allenerà prendendo parte al Rally Bohemia.



"La nostra auto è una delle migliori della categoria - ha detto Kresta, che nell'ERC ha corso 22 gare ottenendo una vittoria - E' da tempo che non siedo su un'auto da rally, per cui le aspettative non possono essere di grandissimi risultati. Ma stavolta non avrò pressioni, mentre nelle ultime occasioni dovevo vincere ora mi potrò solamente divertire. Non mi aspettavo che i fan reagissero con così tanto entusiasmo alla notizia del mio ritorno".



Il team Kresta Racing schiererà una ŠKODA Fabia R5 sotto l'effige del Mogul Rally Team e il veterano verrà affiancato da Petr Starý.