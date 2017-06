Un solo decimo a separare i migliori

Nasser Al-Attiyah e Nikolay Gryazin sono separati da 0"1 dopo la prima PS del Cyprus Rally, quarto round del FIA European Rally Championship.

Al termine dei 21,66km della "Kalo Chorio", il russo ha preceduto il pilota del Qatar, mentre non è iniziata bene per Murat Bostanci, incappato in una foratura. Il turco ha anche rallentato Bruno Magalhães non appena è ripartito e il portoghese ha perso parecchio tempo.



Arrabbiato Kajetan Kajetanowicz, al momento terzo, partito per sesto dopo aver chiuso indietro nella Qualifying Stage.



"E' scivolosissimo - ha commentato il pilota del LOTOS Rally Team - Praticamente faccio da apripista, debbo restare concentrato ma non credo che il mio radar sia compilato bene in alcune parti".