Una bella prova per Crugnola

Andrea Crugnola è andato a punti nella categoria WRC2 del Rally di Monte-Carlo, a conferma che la Classe ERC Junior del FIA European Rally Championship serve a far crescere i giovani rallisti.

Crugnola aveva perso il titolo nel 2014 a vantaggio di Stéphane Lefebvre proprio all'ultima gara, dopo una battaglia sul filo del rasoio.



Nella prima gara del Mondiale si è piazzato settimo in Classe e migliore degli italiani, al volante della sua Ford Fiesta R5 (con vittorie nelle PS14 e 15).



"E' stato un evento piuttosto impegnativo per noi, specialmente nella prima e seconda tappa con tutta quella neve e ghiaccio - ha spiegato il varesino - Non avevamo molta esperienza con questa vettura e il tipo di gomme, per cui le condizioni ci hanno fatto soffrire. Comunque il nostro obiettivo era arrivare alla fine del rally e prendere punti per il campionato, ci siamo riusciti e sono molto contento. Le prestazioni di domenica mattina e l'esperienza fatta ci danno fiducia e ci consentiranno di essere più forti la prossima volta. Penso positivo per il futuro".