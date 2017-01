Una grande festa in Lettonia

Raimonds Strokšs, capo del Rally Liepāja, sta preparando una grande festa in occasione del round lettone del FIA European Rally Championship.

La prima edizione dell'evento sterrato baltico si tenne nel 2013 e quest'anno avrà l'onore di essere il gran finale di stagione, previsto per il 6-8 ottobre.



Nel 2017 i piloti dovranno contare i migliori sei risultati su otto gare, per cui i titoli delle Classi ERC, ERC2, ERC3, ERC Junior U27 ed ERC Junior U28 molto probabilmente verranno assegnati proprio a Liepāja.



"Sono molto contento che la Lettonia sia uno dei paesi facenti parte del calendario del FIA European Rally Championship, è dal 2013 che siamo con Eurosport Events e siamo soddisfatti - ha detto Strokšs - Quest'anno ci saranno due gare in meno rispetto al 2016 per cui ogni evento assume un'importanza maggiore. Il fatto che il Rally Liepāja sia stato posto come gran finale del campionato aggiunge grande attesa e fermento, probabilmente incoroneremo i Campioni qui da noi".



La stagione 2017 dell'ERC inizierà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo-1 aprile).