Una grande occasione per Bergkvist

Il Campione dell'ERC Junior Championship 2015, Emil Bergkvist, nel 2017 avrà la grande occasione di correre in WRC2 con una Citroën.

Affiancato da Joakim Sjöberg, lo svedese salirà sulla Citroën DS3 R5 della J-Motorsport per alcune gare del Mondiale, che si aggiungono ad un programma di test e ad altri eventi del campionato belga organizzati da Citroën Racing.



"Sarà il secondo anno con la J-Motorsport, è la prima volta che correrò per due stagioni di fila con la stessa squadra - ha detto Bergkvist - E' sicuramente una bella sensazione perché conosco già il team, i meccanici e l'auto. La macchina è ben sviluppata, l'obiettivo è essere fra i migliori delle Citroën e lottare per il podio del WRC2. La cosa più importante, però, sarà terminare tutti i rally".



Bergkvist diventò campione in ERC Junior dopo Stéphane Lefebvre nel 2015 con la Opel.