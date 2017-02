Una novità per le Canarie

I piloti che prenderanno parte al Rally Islas Canarias del FIA European Rally Championship si troveranno ad affrontare un nuovo percorso.

Gli organizzatori dell'evento spagnolo, in programma il weekend del 4-6 maggio, hanno infatti aggiunto una nuova Speciale per le strade di Las Palmas di Gran Canaria.



La prova consiste in 3,3km previsti venerdì 5 maggio e sarà dedicata soprattutto allo spettacolo per i fan.



In totale avremo 12 PS per 207,29km di gara. La Qualifying Stage aprirà le danze alle ore 11;18 di giovedì 4 maggio, mentre la prima tappa verrà inaugurata dai 25,13km della PS "San Mateo", prevista alle 10;48 del giorno seguente. Sabato avremo la "Moya" alle ore 10;28, che con i suoi 25,20km di percorso è la prova più lunga del rally. I piloti torneranno poi a Las Palmas alle ore 17;40.