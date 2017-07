Una nuova Fiesta per Habaj

Łukasz Habaj ha ufficializzato che prenderà parte anche alle restanti gare del FIA European Rally Championship, completando quindi il suo programma di sei eventi stagionali.

Il polacco sarà al via di Rally Rzeszow in patria, poi correrà anche in Repubblica Ceca, Italia e Lettonia.



Dopo le sfortunate uscite alle Azzorre e Gran Canaria, il pilota della Rallytechnology salirà su una Ford Fiesta R5 tutta nuova (numero di produzione 225) per cercare riscatto.



Ricordiamo che il 42enne nel 2015 vinse il titolo in Polonia battendo Bryan Bouffier e lo scorso anno terminò quarto al Rally Rzeszow, che stavolta lo vedrà favorito.



Al suo fianco ci sarà Daniel Dymurskik, co-pilota di Wojciech Chuchała nel 2016.