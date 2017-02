Una R5 per un altro pilota delle Azzorre

Dopo aver ottenuto ottime prestazioni all'Azores Airlines Rallye del FIA European Rally Championship 2016, Ruben Rodrigues quest'anno avrà una nuova vettura.

Il pilota di casa ha sempre presenziato alle gare dell'ERC negli ultimi anni, classificandosi terzo in Classe ERC Production Cup nel 2014 e secondo in ERC2 con la sua Mitsubishi Evo IX nel 2015, alle spalle dell'imprendibile Wojciech Chuchała.



Assieme al suo co-pilota e fratello Estevão, Rodrigues ora avrà la possibilità di gareggiare con una Citroën DS3 R5 nel Campionato Rally delle Azzorre, dunque sarà al via con questa vettura anche dell'Azores Airlines Rallye. Per lui è stato infatti possibile tutto ciò grazie all'accordo raggiunto con Play/AutoAçoreana Racing. L'auto verrà preparata dalla Sports & You, che l'anno scorso si era occupata delle Citroën dei portoghesi José Pedro Fontes, Carlos Vieira e Carlos Martins.



Con il passaggio ad una R5 dalla categoria produzione, Rodrigues segue le orme di Ricardo Moura e Luís Rego Jr.



Un anno fa, Moura diventò (a 45 anni) il primo pilota delle Azzorre a vincere questo rally al volante della sua Ford Fiesta R5, mentre Rego (anche lui su Ford Fiesta R5) concluse settimo.



L'Azores Airlines Rallye aprirà la stagione 2017 dell'ERC il weekend del 30 marzo - 1 aprile.