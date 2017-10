Una telefonata a Solberg per Nitišs

Reinis Nitišs ha chiamato Petter Solberg (stella del WRC in passato) per avere consigli in vista della sua partecipazione all'ultimo round del FIA European Rally Championship questo weekend.

Il lettone prenderà parte al Rally Liepāja e ha chiesto al suo idolo quale posizione fosse meglio scegliere per la prima tappa di oggi.



Nitišs ha infatti chiuso terzo in ERC2 e 13° assoluto nella Qualifying Stage, nonostante alcuni problemi tecnici lo avessero costretto a saltare le Prove Libere.



"Non ho molta esperienza nel scegliere le posizioni di partenza, per cui ho chiamato Petter Solberg - ha ammesso l'idolo locale - Ha detto che se c'erano pioggia e fango era meglio partire per primi".



Solberg, Campione del Mondo 2003, è a Liepāja per seguore suo figlio Oliver, che prende parte all'evento come gara del campionato locale.



Nitišs si è però dovuto accontentare della 13a piazza dato che gli altri avevano già selezionato quelle precedenti.