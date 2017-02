Un’altra R5 per un pilota delle Azzorre

Dopo aver stupito gli spettatori del FIA European Rally Championship in occasione dello scorso Azores Airlines Rallye, Ruben Rodrigues quest'anno guiderà una vettura R5.

Il pilota delle Azzorre nel 2014 si era classificato terzo in Classe ERC Production Car Cup, concludendo secondo in Classe ERC2 alle spalle di Wojciech Chuchała, al volante della sua Mitsubishi Lancer Evolution IX.



Quest'anno Rodrigues correrà il campionato di casa sua con una Citroën DS3 R5 (dunque lo vedremo in azione anche all'Azores Airlines Rallye) grazie ad un accordo triennale con un paio di partner. L'auto verrà preparata dal Team Sports & You, che nel 2016 schierò le Citroën del Campione portoghese José Pedro Fontes, Carlos Vieira e Carlos Martins.



Rodrigues compie così il salto dalla categoria produzione alla R5, seguendo le orme dei connazionali Ricardo Moura e Luís Rego Jr.



Moura vinse l'edizione 2016 del Rally alle Azzorre all'età di 45 anni, mentre Rego tagliò il traguardo settimo; entrambi erano su Ford Fiesta R5.



L'Azores Airlines Rallye aprirà la stagione 2017 dell'ERC il weekend del 30 marzo - 1 aprile.