Vincitori e Campioni premiati nell’ERC Awards Ceremony a Liepāja

I vincitori e i Campioni del FIA European Rally Championship hanno preso parte all'ERC Awards Ceremony a Liepāja a 24h dal gran finale di stagione.

A ricevere i rispettivi premi sono stati il Castrol Ford Team Turkey (FIA European Rally Championship - Teams), Marijan Griebel (FIA ERC Junior Under 28), Chris Ingram (FIA ERC Junior Under 27), Tibor Érdi Jr (FIA ERC2) e Tamara Molinaro (ERC Ladies’ Trophy).



Bruno Magalhães, che è giunto secondo alle spalle di Kajetan Kajetanowicz, ha preso momentaneamente il posto del polacco, assente dopo aver perso un amico nell'incidente dell'elicottero avvenuto domenica. Magalhães ha utilizzato il momento per fare i complimenti al Campione.



Alexey Lukyanuk – infortunato in una gara a maggio – ha ricevuto una vera e propria ovazione quando gli è stato assegnato il Colin McRae ERC Flat Out Trophy of the Year per le sue prestazioni del 2017.



Premiato anche Manuel Martinez (coordinatore logistico) da François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter dell'ERC), per i servizi prestati alla serie.



L'ERC Awards Ceremony si è tenuta nella Great Amber Concert Hall. Ospite anche il sindaco della città Uldis Sesks.