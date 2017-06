Von Thurn und Taxis finalmente in Top5

Albert von Thurn und Taxis ha centrato la sua prima Top5 nel FIA European Rally Championship dopo averla sfiorata al SEAJETS Acropolis Rally.

Il tedesco si era dovuto ritirare nel finale, ma al Cyprus Rally ha avuto modo di rifarsi.



"Sono felicissimo perché il quinto posto all'Acropolis Rally pensavo fosse troppo bello per essere vero e mi era dispiaciuto molto perderlo - ha commentato il pilota della Wevers Sport, salito sulla sua ŠKODA Fabia R5 - Non credevo ci sarebbe stata un'altra occasione, invece eccomi qui. E' come un regalo".