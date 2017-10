Vorobjovs partirà per primo in casa

Jānis Vorobjovs aprirà la prima tappa del Rally Liepāja, ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il lettone di Classe ERC2 ha scelto la prima posizione nella cerimonia di selezione tenutasi in serata.



Il 17enne Kalle Rovanperä, vincitore della Qualifying Stage, ha optato per il sesto posto.



Kajetan Kajetanowicz e Bruno Magalhães, ovvero i duellanti per il titolo, scenderanno in strada quinto e decimo rispettivamente, mentre Alexey Lukyanuk e Nikolay Gryazin precederanno il polacco nell'ordine.