Zawada: “Debbo assolutamente vincere”

Solo un successo può tenere in corsa Aleks Zawada nella lotta per il titolo in FIA ERC Junior Under 27 e al Rally Rzeszow il polacco proverà senz'altro a raggiungerlo.

Zawada si era classificato secondo all'Azores Airlines Rallye, mentre al Rally Islas Canarias un problema meccanico lo ha messo K.O.



Nella sua gara di casa, che si terrà il weekend del 3-5 agosto, si presenterà con 38 punti da recuperare al leader Chris Ingram, vincitore dei primi due rally dell'anno.



"Questo evento è chiaramente molto importante per me - ha detto il nativo di Londra - Non solo perché si tratta della prima gara dell'ERC che correrò in casa da quando sono in questo campionato, ma perché voglio accorciare il distacco da Chris Ingram. Farò di tutto per salire sul podio".



"Arrivare secondo o terzo potrebbe anche andare bene, ma desidero qualcosa di più. Ho corso questo evento altre quattro volte, ma conosco in realtà solamente una PS molto bene, per cui non mi ritengo particolarmente favorito. Nel 2016 ero qui in veste di team manager, per cui dovrò imparare i percorsi bene".



Zawada sarà al volante della Opel ADAM R2 preparata dalla MSZ Racing e al suo fianco avrà il co-pilota Grzegorz Dachowski.