Zawada pensa positivo

Aleks Zawada è convinto che ci siano molte cose positive dopo la propria avventura in FIA ERC Junior Under 27 Championship, anche se in Lettonia il premio di 100.000€ riservato al vincitore è andato a Chris Ingram.

Il polacco si era presentato ancora in corsa per il titolo al Rally Liepāja, ma ha avuto difficoltà a trovare un buon passo con la sua Peugeot 208 R2 e sulle strade sterrate del paese baltico non è andato oltre il quinto posto, chiudendo quarto in campionato.



"E' stata una bella stagione per noi - ha detto il nativo di Londra - Per un rally siamo stati leader e ci sono tante cose positive alla fine. Purtroppo non abbiamo concluso primi e i due ritiri non ci hanno aiutato, ma c'erano gare che potevamo vincere. Siamo comunque contenti di aver chiuso l'ultima gara e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato, dalle aziende, agli amici, famiglia e team perché senza di loro non sarebbe stato possibile nulla".



"Abbiamo lavorato duramente e fatto sacrifici, ringrazio mia moglie e mio figlio perché non è semplice accettare questa situazione. Vogliamo riprovarci l'anno prossimo con l'intenzione di migliorare. L'ERC Junior Under 28 sarebbe fantastica, ma avendo avuto problemi economici quest'anno non so se sarà possibile. Comunque faremo del nostro meglio con la voglia di migliorare ancora in futuro".