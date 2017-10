Eurosport Player: come iscriversi al servizio in 5 semplici step!

Non hai capito come iscriverti a Eurosport Player per guardare tutto il grande sport ovunque tu sia e con qualsiasi device? Ecco la semplicissima guida che risolverà i tuoi problemi (nota: gli screenshot sottostanti non sono cliccabili).

Primo step

Accedi a https://it.eurosportplayer.com/ e clicca su “Abbonati”.

Secondo step

Scegli il pass che preferisci e clicca su “Seleziona”.

Terzo step

Compila il form inserendo il tuo nome, il tuo cognome, il tuo indirizzo e-mail e una password di almeno 8 caratteri tra cui una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale. Spunta il box relativo ai termini di utilizzo di Eurosport Player e clicca su "Continua".

Quarto step

Compila il form del pagamento inserendo indirizzo, città, provincia, CAP e paese di fatturazione; scegli il metodo di pagamento (carta di debito o credito VISA, MasterCard e American Express o PayPal) e inserisci il codice promozionale se ne sei in possesso. Dopo aver spuntato il box relativo al "periodo di ripensamento", clicca su "Invia".

Quinto e ultimo step

Attendi la conferma del tuo pagamento, ti arriverà una mail nella casella e-mail dell'indirizzo fornito in precedenza.

Ora clicca su "Inizia a guardare" e goditi lo spettacolo!