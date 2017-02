Super Bowl LI: matchup analysis

Atlanta Falcons Offense vs New England Patriots Defense

Analizzare questo matchup è una cosa davvero complicata visto che Belichick cambia il playbook ogni partita adattandosi alla squadra avversaria, come successe nel Super Bowl contro gli Eagles quando McNabb alla prima giocata della partita dovete chiamare timeout perché aspettandosi una 3-4 non era pronto a una rush defense. Di base i Patriots hanno una hybrid defense molto fisica che usa entrambe 3-4 e 4-3, quando è in campo la 3-4 i tre linemen sono tre defensive tackle che hanno il compito di chiudere ogni buco sule corse e ciò è stata la maggior ragione per cui la loro difesa è stata la migliore contro le corse di tutta la NFL questa stagione. Nella 3-4 Hightower rispetto alla 4-3 fa il pass rusher come right outside linebacker mentre sempre rispetto alla 4-3 subentra Ninkovich come left outside linebacker che è efficace sia contro le corse che come pass rusher.

La secondaria di New England sarà chiamata a un durissimo lavoro contro i ricevitori dei Falcons in particolare contro Julio Jones, attualmente il miglior ricevitore della NFL che probabilmente verrà marcato da Malcolm Butler come successo ad Antonio Brown nel Championship insieme al raddoppio di una safety che molto probabilmente sarà Devin McCourty. La difficoltà più grande sarà adattarsi alle molteplici formazioni che l’ottimo offensive coordinator Kyle Shannahan proporrà per combattere la sempre ottima strategia difensiva di Belichick e Patricia.

La linea offensiva di Atlanta dovrà fare un ottimo lavoro come sempre per aprire i buchi sulle corse per Freeman e Coleman per non rendere il proprio attacco monodimensionale e quindi fermabile, se saranno in grado di vincere la battaglia sulla linea di scrimmage con la massiva linea dei Patriots rendendo utilizzabili anche le play action sono sicuro che Atlanta posso portare a casa il primo anello della propria storia facilmente, soprattutto perché il loro è il miglior attacco della lega ed è anche eccellente nel non fornire turnovers alle squadre avversarie cosa che facilita il compito della difesa. In questo matchup vedo favorito l’attacco di Atlanta per le moltitudini di situazioni che possono creare nonostante la difesa dei Patriots sia ottima.

Atlanta Falcons Defense vs New England Patriots Offense

L’attacco west coast dei Patriots ormai è una costante ad altissimi livelli da 15 anni, guidato da Tom Brady che lotterà per il suo quinto anello vedremo sicuramente un modo di giocare conservativo con passaggi corti e corse di potenza con LeGarrette Blount con il chiaro intento di stancare la difesa di Atlanta e soprattutto di tenere fuori dal campo Matt Ryan e il suo attacco. Nonostante l’assenza pesantissima del tight end Rob Gronkowski, Brady potrà fare affidamento in un ruolo nel suo sistema molto importante su un giocatore come Martellus Bennett, che ha dimostrato di essersi inserito bene nel sistema di Belichick e di poter essere una minaccia sia su palle corte che su lanci lunghi.

La difesa dei Falcons che di base è una 4-3 per poter fermare Brady e il suo attacco dovrà mettere pressione soprattutto col front 7 evitando massive blitzes visto la grande abilità del quarterback dei Patriots di leggerli e di adattare la protezione e i lanci ad essi. Motivo per cui l’uomo chiave difensivamente per i Falcons è il defensive end al secondo anno da pro Vic Beasley Jr. che ha registrato 15.5 sacks durante la stagione regolare e abile a giocare sia a destra che a sinistra cosa che lo rende pericoloso ed imprevedibile anche se la sua stazza lo rende vulnerabile sulle corse ed è probabile che New England sceglierà proprio il lato di Beasley Jr. per correre il pallone.

Dan Quinn ex defensive coordinator dei Seahawks ha improntato la difesa di Atlanta su quella di Seattle e i Patriots anche quest’anno hanno faticato molto offensivamente contro i Seahawks, uno dei motivi principali è sicuramente l’atletismo dei linebackers e la loro abilità nel marcare a zona che tolgono a New England molte delle tracce interne che utilizzano molto bene per il loro attacco costringendo Brady a lanciare all’esterno dove ricevitori come Edelman, Hogan o Amendola non sono così efficaci. In questo matchup vedo favorito di poco l’attacco dei Patriots soprattutto per il vantaggio di esperienza che hanno rispetto alla giovanissima difesa dei Falcons.

