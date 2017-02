Trionfano i Patriots all'overtime, il Super Bowl LI è una beffa per i Falcons

I New England Patriots hanno conquistato il quinto Super Bowl della loro storia allo NRG Stadium di Houston, in Texas. La compagine di Boston si è imposta con il punteggio di 34-28 sugli Atlanta Falcons al termine di un incontro ricco di colpi di scena, che ha vissuto il proprio epilogo nel primo overtime nella storia del Super Bowl.

Il match era iniziato tutto in favore della formazione della Georgia, passata in vantaggio con un touchdown di Devonta Freeman e la successiva realizzazione del veterano Matt Bryant. Un vantaggio successivamente aumentato grazie ad Austin Hooper ed a Robert Alford, con il quarantunenne Bryant che metteva ancora il proprio sigillo, portando i Falcons in vantaggio per 21-0. La timida reazione dei Patriots si concretizza solamente con il calcio da tre punti firmato Stephen Gostkowski: le squadre vanno dunque negli spogliatoi sul 21-3 per lasciare spazio all’esibizione di Lady Gaga, mentre il Super Bowl sembra oramai destinato a prendere la strada di Atlanta.

L’impressione viene rafforzata dall’inizio della seconda metà di gioco, quando il ventitreenne dell’Illinois Tevin Coleman mette a segno il quarto touchdown dei Falcons, ed un infallibile Bryant porta il punteggio sul 28-3. A suonare la carica per New England è il trentanovenne quarterback Tom Brady, che serve James White per il primo touchdown dei suoi, anche se Gostkowski fallisce la successiva realizzazione. È però lo stesso giocatore di Baton Rouge a mettere tre punti al piede per portare il punteggio sul 28-12 in un ultimo quarto che si annuncia infuocato. Poco dopo arriva infatti il touchdown di Danny Amendola, ma è ancora l’intesa fra Brady e White a confezionare l’insperato pareggio: 28-28, si va all’overtime, fatto mai accaduto nel mezzo secolo di storia del Super Bowl.

L’inerzia della partita è ormai tutta dalla parte di New England, ed il copione sembra già scritto: tocca ancora a James White giocare la palla della vittoria: 34-28 il risultato finale, con il trentanovenne californiano Brady che scrive una nuova pagina di storia, vincendo il quinto titolo nella sua lunga militanza a Boston e realizzando il nuovo record di iarde in una finale del Super Bowl.