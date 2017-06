Warren Sapp, ex stella NFL, donerà il cervello alla scienza dopo la morte

" Vorrei che questo sport fosse migliore rispetto a quando ho iniziato io "

Warren Sapp per 13 anni è stato uno dei defensive tackle più forti e insuperabili della NFL. Sette volte convocato nel Pro Bowl, ha vinto un Super Bowl con i Tampa Bay Bucaneers nel 2002 e quattro anni fa è stato introdotto nella Hall of Fame. Ritiratosi nove stagioni fa, Sapp oggi ha 44 anni ed ammette di avere sovente vuoti di memoria e di dover ricorrere a dei continui promemoria sul proprio cellulare per ricordare le cose da fare nell’arco della giornata, cose spesso banali o di routine come a che ora andare a prendere i bambini a scuola oppure quale percorso fare per tornare a casa.

Secondo Sapp tutte queste difficoltà dipendono dalle tante concussioni e colpi alla testa subito nell’arco della sua lunga carriera e per questo, in una lettera pubblicata sul sito theplayerstribune.com, ha annunciato la volontà, quando morirà, di donare il proprio cervello alla scienza perchè vengano studiate le possibili lesioni cerebrali che possono accusare i giocatori di football americano. L’ex stella di Tampa Bay e Oakland da tempo si è messo in contatto con la "Concussion Legacy Foundation" ed è convinto che il football sia la causa dei suoi problemi di memoria.