Seconda sconfitta per Oakland, ma Giorgio Tavecchio resta perfetto

Quarta settimana della NFL 2017/2018. Ancora proteste su tutti i campi durante l’inno contro il presidente Donald Trump ma ancora, e soprattutto, football giocato. Seconda sconfitta in casalinga in quattro partite per i New England Patriots (non sono bastate le 302 yards di Tom Brady), sorpresi sul proprio campo dai Carolina Panthers di un Cam Newton tornato alla versione di due anni fa. Il quarterback degli ospiti, infatti, ha lanciato ben tre TD più uno di corsa, il 50esimo della sua carriera (primo qb di sempre nell’era del SuperBowl), nella vittoria per 33-30. Un trionfo arrivato con un field goal di Graham Gano a 4″ dalla fine.

Hanno perso anche gli Oakland Raiders, alla seconda sconfitta consecutiva. Stavolta, la squadra di coach Del Rio è caduta a Denver, al termine di una partita complicata e dominata dalla difesa dei Broncos. Per la squadra della Baia, poi, è arrivato anche l’infortunio al qb titolare Derek Carr, per un colpo alla schiena, con conseguente ingresso del suo rilievo E.J. Manuel. I Raiders sono comunque andati vicino a riaprire la partita nei minuti finali, prima di perdere per 16-10. Sorride parzialmente in ogni caso Giorgio Tavecchio, impegnato in un solo field goal ieri, da 38 yards, ed una trasformazione entrambi mandati a segno: il kicker italiano rimane perfetto, senza errori da inizio stagione.

Altra sconfitta anche per i Dallas Cowboys, battuti sul proprio campo per 35-30 dai sorprendenti Los Angeles Rams guidati da un super Jared Goff (21/35, 255 yards e 2 TD). Cadono per la prima volta anche gli Atlanta Falcons, contro i Buffalo Bills usciti vincitori grazie alla difesa per 23-17, nonostante un 12/20 per 182 yards del loro qb Tyrod Taylor. Continuano a non trovare pace anche i New York Giants, sconfitti in volata per 25-23 dai Tampa Bay Buccaneers.

Nel secondo incontro consecutivo disputato a Londra, poi, i New Orleans Saints hanno tenuto a 0 i Miami Dolphins vincendo per 20-0 grazie al 29/41 per 268 yards e 2 TD di Drew Brees. Spettacolo, inoltre, tra Houston Texans e Tennessee Titans. Soprattutto per merito dei primi che dopo anni di sofferenza sembrano aver finalmente trovato un quarterback: si tratta del rookie DeShaun Watson, autore di una partita da 25/34 per 283 yards e soprattutto ben 5 TD, uno dei quali realizzato personalmente su corsa. I Seattle Seahawks si sono infine rimessi in marcia schiantando gli Indianapolis Colts per 46-18 mentre nell’anticipo del giovedì i Green Bay Packers hanno vinto l’ennesimo capitolo della rivalità contro i Chicago Bears per 35-14, nonostante la perdita per infortunio di Ty Montgomery e Davante Adams.

I Kansas City Chiefs sono quindi l’unica squadra a rimanere imbattuta, trionfando nel Monday Night contro i Washington Redskins. Nonostante una brutta partenza (0-10 dopo il primo quarto), la squadra allenata da Andy Reid ha saputo vincere nonostante nessun TD da parte del rookie Kareem Hunt (101 yards in 21 corse). Ci ha pensato Alex Smith (293 yards e 27/37) scavando il solco nell’ultimo quarto fino al 29-20 finale.

I risultati della Week 4

Green Bay Packers – Chicago Bears 35-14

Miami Dolphins – New Orleans Saints 0-20

Atlanta Falcons – Buffalo Bills 17-23

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers 9-26

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 7-31

Dallas Cowboys – Los Angeles Rams 30-35

Houston Texans – Tennessee Titans 57-14

Minnesota Vikings – Detroit Lions 7-14

New England Patriots – Carolina Panthers 30-33

New York Jets – Jacksonville Jaguars 23-20

Arizona Cardinals – San Francisco 49ers 18-15

Los Angeles Chargers – Philadelphia Eagles 24-26

Tampa Bay Buccaneers – New York Giants 25-23

Denver Broncos – Oakland Raiders 16-10

Seattle Seahawks – Indianapolis Colts 46-18

Kansas City Chiefs – Washington Redskins 29-20

LE CLASSIFICHE

