Nuovo film sul football per Al Pacino: sarà Joe Paterno, il coach più vincente della storia

Quei quattro minuti di discorso nello spogliatoio in "Ogni maledetta domenica" hanno probabilmente ispirato migliaia di allenatori di qualsiasi disciplina, rendendo quel film, e la carismatica figura di Al Pacino, un must per qualsiasi appassionato di sport. Ora, la star di Hollywood potrà regalare un altro saggio nel nuovo film prodotto da HBO e incentrato sulla carriera di Joe Paterno, il coach di football americano più vincente della storia.

Il discorso di Al Pacino in spogliatoio in "Ogni Maledetta Domenica"Other Agency

Il lungometraggio, che non ha ancora un titolo, vedrà Al Pacino vestire i panni dello storico coach di Penn State University, una panchina tenuta per 45 lunghissime stagioni tra il 1966 e il 2011 che hanno portato Joe Paterno a diventare una figura di riferimento per lo sport collegiale statunitense.

Joe Paterno durante una partita tra Penn State e Indiana University, 2012 (Getty Images)Getty Images

La fine della carriera del coach è stata però tanto traumatica e drammatica quando la sua lunga ascesa: nel 2011 fu esonerato dopo la scoperta di una serie di abusi sessuali su minori perpetrata dal suo storico assistente, Jerry Sandusky, condannato a un minimo di 30 anni di carcere l'anno successivo. Pur non avendo mai partecipato personalmente agli atti sessuali, Paterno avrebbe, assieme ad altre tre persone del suo staff, sistematicamente coperto i crimini del suo assistant, al momento detenuto in una prigione di massima sicurezza in Pennsylvania. Paterno è scomparso a due mesi di distanza dal suo licenziamento, per l'aggravarsi di un cancro ai polmoni.