Alonso-McLaren, è ufficiale: matrimonio prolungato per il 2018

" La McLaren è sempre stato il posto dove il mio cuore mi diceva di stare, e qui mi sento come a casa "

Fernando Alonso e McLaren insieme anche nel 2018. Con un comunicato ufficiale, la scuderia ha comunicato il prolungamento del matrimonio col pilota spagnolo. Notizia che ha un po' spiazzato tutti, visto che negli ultimi mesi l'ex pilota Ferrari aveva lasciato intendere che avrebbe anche deciso di lasciare la F1 se non avesse trovato una scuderia che gli consentisse di lottare per il vertice. E visti i disastrosi risultati con la McLaren in queste ultime stagioni, in molti avevano pensato a una rottura inevitabile. E invece, qualcosa deve essere cambiato, e il team motorizzata Renault l'anno prossimo ha evidentemente toccato i tasti giusti per fargli cambiare idea.

" È fantastico poter continuare il mio rapporto con la McLaren. Questa è una squadra fantastica, piena di persone incredibili, con un calore e un'amicizia che non ho mai sperimentato altrove in Formula 1. Sono incredibilmente felice di restare qui "

Ha aggiunto ancora Alonso, che poi ha parlato proprio del futuro: "Inoltre, la McLaren ha le risorse tecniche e la forza finanziaria per poter vincere rapidamente gare e campionati del mondo in F1. Anche se negli ultimi anni non è stato facile, non abbiamo certo dimenticato di come si fa a vincere, e credo che potremo farlo a breve. Gli ultimi tre anni ci hanno dato lo slancio per pianificare e costruire per il futuro, e non vedo l'ora di quel viaggio cominci. Sono eccitato per quello che succederà in futuro".