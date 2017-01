Alonso: “Schumacher era il più forte di tutti. Una leggenda”

Il più forte di sempre? Michael Schumacher. Nonostante una lunga carriera in cui ha combattuto contro una pletora di piloti super-competitivi, per Fernando Alonso non c’è dubbio quando deve scegliere l’avversario più duro mai affrontato. Ma, all’interno dei ricordi delle grandi battaglie, c’è anche tanta ammirazione e stima da parte dello spagnolo nei confronti del sette volte campione del mondo, ora in Svizzera dopo il grave incidente sofferto sulle nevi tre anni fa. Alonso ha parlato così in un’intervista concessa a “Auto, Motor und Sport”.

" Michael era veramente speciale. È stato sicuramente il più talentuoso di tutti gli avversari contro cui ho corso. Tutti lo rispettano. È una leggenda. Per la mia generazione, sarà sempre l’uomo che ha dominato la Formula1. Per me, è stato un privilegio poter gareggiare con lui e lottare per vincere il Mondiale. "

Le qualità principali di Schumacher? La capacità di essere sempre al top, di non mollare mai e di trasformare in positiva qualsiasi situazione potenzialmente contraria.

" Era duro. Non si arrendeva mai, cercando sempre di ricavare il massimo da ogni situazione. Dava il meglio di sé ogni giorno. Mi ricordo benissimo la stagione 2006, quando abbiamo lottato per il campionato fino all’ultima gara. Quando le Bridgestone andavano bene, era imbattibile. Ma anche quando le Michelin avevano un vantaggio, era comunque di una forza straordinaria. E quando facevi la gara perfetta, riuscendo a togliergli dei punti, Michael finiva comunque terzo o quarto. Solo lui poteva riuscirci. "