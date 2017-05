Antonio Giovinazzi guiderà la Haas nelle FP1 di sette round del Mondiale 2017

La Ferrari non ha nessuna intenzione di lasciare inattivo Antonio Giovinazzi, suo terzo pilota. La scuderia di Maranello ha infatti stretto un accordo con il Team Haas per consentire al pilota italiano di esibirsi nel primo turno di libere dei sette appuntamenti del calendario 2017 a partire dal GP di Gran Bretagna al posto di Kevin Magnussen.

Pertanto il 23enne pugliese potrà essere valutato dagli uomini della squadra stelle e strisce e, forse, nel 2018 potrebbe diventare pilota titolare in casa americana. Una chance da sfruttare dopo le alterne fortune avute con la Sauber. Il vice campione del mondo della GP2, chiamato a a sostituire Pascal Wehrlein sulla Sauber C36 nei primi due GP, quando il tedesco era infortunato in conseguenza del brutto incidente alla Corsa dei Campioni, aveva stupito in Australia ottenendo un ottimo 12° posto. Meno bene l’avventura cinese dove il nostro portacolori, protagonista di due incidenti in qualifica ed in gara, era quasi immediatamente uscito di scena in un weekend dal meteo piuttosto particolare.

In Bahrain, Giovanazzi ha assaggiato poi la SF70H in occasione di alcuni test ed ora la terza vettura di F1 sulla quale salirà sarà appunto la VF-17. In particolare vedremo il driver nostrano nelle PL1 in Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Malesia, Messico, Brasile e Abu Dhabi.