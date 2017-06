VIDEO - Arriva in sala "Ferrari 312 B”, film che riporta in vita la mitica auto del 1970

La società di produzione e distribuzione cinematografica Nexo Digital ha diffuso per la prima volta il trailer di “Ferrari 312 B”, film-documentario diretto da Andrea Marini che verrà proiettato in anteprima nelle sale italiane dal 9 all’11 ottobre 2017, incentrato su una delle più belle e innovative macchine del Cavallino Rampante.

Il film-documentario, avvalendosi di narratori del calibro di Niki Lauda, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Gerhard Berger, Damon Hill, racconta l’epopea della mitica Ferrari 312 B che fece il suo debutto nei circuiti di Formula 1 nel lontano 1970 e l’ambizioso tentativo da parte dell’ex pilota di Formula 1 e imprenditore Paolo Barilla di riportare in pista la vecchia auto a 46 anni di distanza dall’ultimo volta per farle disputare la gara di Montecarlo riservata alle auto storiche.

Sulla scia dell’acclamato e pluripremiato Rush, “Ferrari 312 B” riporta in vita una Formula 1 di cui ormai si sono smarrite le tracce, romantica, pionieristica e tremendamente affascinante. Dopo una stagione disastrosa, Enzo Ferrari nel 1970 affidò al capo dello staff tecnico Mauro Forghieri il compito di progettare una nuova auto per risalire la china e colmare il gap con le altre scuderie. La Ferrari 312 B fu la prima a montare il motore Ferrari Tipo 001, un 12 cilindri boxer da 3000 centimetri cubi, utilizzato con successive evoluzioni fino al 1980: i risultati non tardarono ad arrivare visto che nel 1970 il pilota belga Jacky Ickx battagliò per il titolo mondiale fino al penultimo Gran Premio; fu un decennio d’oro per il Cavallino Rampante, condito da quattro vittorie del Mondiale Costruttori, dalle due vittorie del Mondiale Piloti di Nicky Lauda e dall’affermazione di Jody Scheckter. "Ferrari 312 B” riporterà in vita il passato con un'operazione nostalgia destinata a far breccia nel cuore degli appassionati.