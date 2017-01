Bernie Ecclestone: “Mick Schumacher in Formula 1? Perché no, farebbe bene a tutti”

“Avere un nuovo pilota con il cognome di Schumacher nel Mondiale farebbe bene alla Formula 1. Se Mick ha solo una piccola parte del talento del padre, perché no?“. Quasi una provocazione di Bernie Ecclestone, che ha rilasciato dichiarazioni, poi riportate da Marca, come sempre stimolanti riguardo il presente e il futuro del Circus. Il numero 1 del massimo campionato automobilistico, inoltre, ha lanciato un’idea che potrebbe essere rivoluzionaria: “I giovani d’oggi hanno una soglia di attenzione sempre più bassa, le gare potrebbero essere divise in due sezioni da 40 minuti, in modo da attirare anche coloro che cambiano canale in televisione“. A chiosa, un commento sul prossimo Mondiale: “La supremazia del motore Mercedes è ancora molto grande“.

