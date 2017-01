Bottas: "Sono in Mercedes per vincere il Mondiale"

"Non vedo l'ora di cominciare, ho potenzialmente la possibilità di lottare per il titolo, per me il titolo mondiale è l'obiettivo della vita". Sono queste le prime parole di Valtteri Bottas da pilota della Mercedes.

"Hamilton sarà un riferimento importante per me, sappiamo tutti che è un gran pilota, sono sicuro che lavoreremo bene in coppia e saremo una grande squadra - ha proseguito il finlandese parlando del campione del mondo in carica - L'obiettivo è andar forte fin dalla prima gara e sono sicuro di esserne capace. Sarà vicino a Lewis in termini di prestazioni", ha assicurato Bottas.

"Non vedo l'ora di conoscerlo meglio, non credo ci saranno problemi tra di noi - ha concluso l'ex pilota di Hamilton tornando sul rapporto con Hamilton - Sarà una bella sfida in pista, dura ma leale, come deve accadere tra due compagni di squadra".