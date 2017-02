Briatore critico sulla Ferrari: “Non vedo cambiamenti, il team è sempre lo stesso”

Flavio Briatore si era già espresso in maniera piccata dopo l’acquisto delle quote della F1 da parte di Liberty Media, operazione che ha portato alla deposizione del grande amico di lunga data, Bernie Ecclestone, e non ha cambiato tono nemmeno davanti ai microfoni di SkySport, intervenendo in vista della nuova stagione, che porterà in dote auto molto più veloci e più larghe secondo i dettami del nuovo regolamento. L’ex-team principal di Benetton e Renault ha criticato la massiccia invasione della tecnologia nelle monoposto di oggi a scapito delle qualità del pilota, il vero artefice del prodotto della F1, che catalizza l’interesse del pubblico. Relativa fiducia anche nelle possibilità di miglioramento della Ferrari dopo la deludente scorsa stagione. Ecco i passaggi principali della chiacchierata a SkySport.

Il rapporto con Ecclestone

“Sono in contatto con Bernie Ecclestone tutti i giorni. Quando sei stato proprietario, diventare presidente onorario è la cosa peggiore che possa succedere, perché è una carica che non vale niente. Ora si deve godere la vita”.

I piloti al posto della tecnologia

“Ho parlato con Ross Brawn, e sa esattamente che cosa penso. Al pubblico non interessa vedere l’ingegnere che ha inventato la doppia frizione, vuole vedere i gladiatori, e i gladiatori sono i piloti. Il prodotto F1 è una gara. Una persona che guarda la tv non vuole sapere se il motore che c’è sotto la macchina può andare sulla Luna o su una macchina da strada. Non importa niente a nessuno. Il problema di base è che, più si spende più diminuisce lo spettacolo, perché se si spende in tecnologia e si danno più vantaggi alla macchina, meno si vedono le capacità del pilota. I team, a parte la Ferrari, non interessano al pubblico. E poi ci sono troppe regole: è una pazzia che un costruttore spenda 600-700 milioni di euro. Con le macchine ‘frozen engine’ c’erano 6/7 monoposto in un secondo. Inoltre, la F1 dovrebbe essere uno spettacolo in cui poter interagire, ma da questo punto di vista è rimasta al livello di 15 anni fa”.

La scelta di Rosberg

“Pensavo che Rosberg potesse fare un’altra stagione dopo tutto quello che ha passato per vincere un Mondiale. Dev’essere stata durissima per lui. Ha pensato che sarebbe stato difficilissimo vincere un altro titolo, e ha fatto bene a ritirarsi”.

Le chance della Ferrari

“Non so che cosa sia cambiato in Ferrari. So solo che quest’anno Marchionne non ha fatto dichiarazioni, ma il team è sempre lo stesso. I panettieri sono quelli, e la qualità del pane è quella. Non vedo cambiamenti. Vedo invece bene la Red Bull, perché le macchine saranno molto più veloci e sarà difficilissimo sorpassare, ma credo che la Mercedes sia ancora in vantaggio, anche perché ha un pilota incredibile come Hamilton. Verstappen? Per come ha guidato in Brasile, campione del mondo lo diventerà di sicuro”.