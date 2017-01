Briatore: “Questa F1 è desolante: deve tornare a essere un campionato piloti”

Flavio Briatore è stato allontanato dal circus nel 2009, in seguito al controverso incidente sofferto da Nelsinho Piquet a Singapore, ma nonostante gli anni di inattività diretta, è sempre rimasto a stretto contatto con il mondo della F1. Ora che un’altra grande figura storica ha lasciato il passo, con la deposizione di Bernie Ecclestone dopo la cessione a Liberty, l’ex-manager di Benetton e Renault si sente di dare qualche consiglio al nuovo responsabile del circus, Chase Carey. Il ritratto tracciato da Briatore all’interno di una bella intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”, è quello di un mondo triste e in decadenza, che ha necessità di interventi rapidi e forti per essere salvato: di seguito, vi riportiamo gli stralci principali.

Il quadro desolante della F1 attuale

“Finora, quella di Liberty è stata una grande operazione finanziaria, ma di prodotto si è parlato ben poco. Il quadro della F1 è desolante: la maggior parte dei team è in crisi perché ha difficoltà finanziarie, i circuiti sono al collasso. Silverstone è a rischio, quella di quest’anno sarà l’ultima edizione per Singapore, e anche la Malesia sta per lasciare. Come può uno sport reggersi in queste condizioni?”.

Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, 2016 (LaPresse)LaPresse

Gli errori commessi in passato

“L’errore è di tutti, anche di Fia e team che hanno voluto e votato questa formula ibrida che non serve a nessuno e che ha fatto esplodere i costi. I guai sono iniziati quando si è disgregata la Fota (l’associazione dei team): fosse sopravvissuta, non avrebbe consentito questo cambiamento”.

Il pilota al centro, non la tecnologia

“La F1 deve tornare a essere un campionato del mondo piloti e non degli ingegneri. Liberty deve tornare al più presto a congelare i motori, come alla dell’era degli aspirati, quando c’erano 12 macchine in un secondo”.

Un altro GP negli States, a New York?

“Gli Stati Uniti sono un mercato difficile. Se Liberty non sta attenta, rischia grosso...”.