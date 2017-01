Clamoroso! Nico Rosberg in Ferrari... sì, ma da strada!

Clamoroso! Rosberg in Ferrari... Sì, ma quella da strada! Il campione del mondo in carica è stato "paparazzato" in quel di Monte Carlo dal pilota e collaudatore Ducati Dario Marchetti mentre fa benzina alla sua Ferrari nuova di fiamma.

Divertente come tutto ciò accada con il buon Rosberg con ancora indosso una felpa ufficiale della Mercedes, team con cui il tedesco è diventato per la prima volta campione del mondo nella stagione appena conclusa.

Terminati i vincoli contrattuali con la casa di Stoccarda il tedesco non ha evidentemente saputo resistere al fascino della Rossa che d’accordo, in pista, ormai prende paga da qualche anno… ma fuori, ancora una volta, con buona pace della Mercedes, resta un mito dal fascino senza rivali.