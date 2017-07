Da arcirivali a partner, la McLaren potrebbe essere motorizzata Ferrari dal prossimo anno

Negli anni ’80 e ’90 quando Ferrari e McLaren si contendevano, un anno sì è l’altro pure, il titolo mondiale sarebbe stato impensabile che la Ferrari potesse anche lontanamente pensare di stringere un accordo per la fornitura di motori all’arcinemica scuderia di Woking. I tempi però cambiano ed ora questo scenario si dipana come assolutamente reale almeno secondo la Gazzetta dello Sport che nell’edizione odierna lancia questa suggestione. Dopo il clamoroso flop Honda, McLaren sta cercando una nuova casa che possa garantirle motori competitivi per tornare ad essere protagonista nel mondiale di Formula 1. I nuovi dirigenti della scuderia inglese da svariate settimane stanno parlando con la Mercedes, che resta la prima scelta anche se non tutti a Stoccarda e Berkley non sono entusiasti per il ritorno della storica partnership, ma negli ultimi giorni hanno avanzato una richiesta esplorativa alla scuderia del Cavallino Rampante, chiedendo la disponibilità a poter avere una fornitura di motori a partire dalla prossima stagione.

Avere in griglia una McLaren Ferrari per gli sponsor e anche per il prestigio del campionato sarebbe qualcosa di straordinario e per questo Marchionne non sembra chiudere completa la porta. La prudenza è più che mai d’obbligo però per due ragioni: la prima è che la priorità di McLaren resta una partnership con la Mercedes e la seconda è perché la Ferrari già in passato con Red Bull non ha ritenuto redditizio abbinarsi con una scuderia straniera. Se però già quest’anno la scuderia di Maranello e Vettel riuscissero a conquistare quel titolo iridato che manca da 10 anni, sarebbe tutta un’altra storia…

L’Alfa Romeo torna in F1 con la Haas?

A Maranello però si lavora anche al ritorno di uno storico marchio come quella di Alfa Romeo nel circus della F1. Nel 2018 i motori Ferrari della Haas potrebbero chiamarsi Alfa Romeo. Un abbinamento fra il team statunitense e il marchio del quadrifoglio permetterebbe alla casa italiana di avviare una migliore strategia di marketing negli States e anche di dare una prospettiva a tanti giovani piloti dell’Academy (Giovinazzi e tanti altri) che in un futuro, più o meno prossimo, potrebbero guidare la Rossa.