Dal broncio di Raikkonen a Wehrlein sottosopra: i 10 spunti che ci ha lasciato il GP di Monaco

Da Schumi-Barrichello a Vettel-Raikkonen, sweet Sixteen Ferrari

Sedici anni dopo Schumacher-Barrichello, la doppietta Ferrari nel Principato è l'additivo perfetto alla stagione del rilancio del Cavallino, sia sportivamente che per il lustro del marchio. E la prima vittoria di Schumi in rosso a Montecarlo, nel 1997, veniva a sua volta sedici anni dopo lo storico successo di Gilles Villeneuve nell'81, il primo di un motore turbo. Corsi e ricorsi che parlano di una Ferrari tornata davvero al top.

Master Vettel, mago del pit stop

Era stato il più veloce per tutto il week end salvo la Qualifica, dove un rinato Kimi Raikkonen era riuscito a mettergli le ruote davanti. Ma Sebastian Vettel sapeva di poter e dover vincere, e si è costruito il successo nell'unico modo in cui poteva, sfruttando il pit stop. Fatta la sosta per primo Kimi Raikkonen, che era al comando, Sebastian ha inanellato tre giri da cuore in gola, togliendo un decimo a tornata e recuperando il secondo e mezzo di distacco dal compagno di squadra, rallentato anche dal traffico. "Master Vettel” gli hanno detto per radio. Definizione perfetta per quello che, in assenza di sorpassi, è stato il vero gesto tecnico della gara.

Raikkonen ci resta di ghiaccio, quando la strategia è contraria

L'espressione incupita e disorientata di Raikkonen sul podio, che si chiedeva dove avesse perso la gara, ha fatto sorgere a parecchi, e probabilmente a lui per primo, il dubbio che la strategia della Ferrari avesse volutamente favorito Vettel. In realtà il tedesco si è costruito il sorpasso con le proprie mani, mentre le strategie hanno funzionato 'al contrario' per tutti a causa dello scarsissimo degrado delle gomme. Fermarsi prima del compagno, come sempre accade a chi è davanti, non ha dato a Raikkonen il vantaggio di gomma, e mentre il finlandese lottava col traffico sulle Supersoft nuove, Vettel tirava fuori il massimo dalle sue Ultrasoft con già trenta giri sulle spalle, facendo tempi migliori. Lo stesso ha fatto Ricciardo, che stando in pista più a lungo ha superato sia Bottas che Verstappen. Ma se Kimi è stato richiamato ai box in leggero anticipo sul previsto, è perché era necessario 'marcare' proprio Bottas e Verstappen.

Le nuove Pirelli durano di più

E qui si torna ai mugugni dei team nei confronti del fornitore di gomme, per motivi esattamente opposti a quelli dello scorso anno. Se gli pneumatici 2016 costringevano i piloti a gestire il degrado sacrificando le prestazioni, quest'anno le Pirelli degradano pochissimo, e le strategie tendono ad essere standardizzate. Anche a Montecarlo, sebbene per la prima volta in stagione fossero i team a scegliere le mescole, tutti sono stati schiacciati sulla strategia ad una sola sosta. Impossibile studiare qualcosa di diverso. Vedremo cosa accadrà in Canada, dove l'asfalto è storicamente più ostico.

Gli incubi di Lewis

Dopo il disastro di Sochi, un altro week end difficile per Lewis Hamilton. Il quale alterna qualifiche e gare perfette a giornate in cui finisce per sprofondare. A Monaco è rimasto escluso dalla Q3 a causa dell'incidente di Vandoorne, ma si era ridotto a cercare il tempo all'ultimo secondo perché non aveva mai trovato il feeling con la macchina. Si ha quasi l'impressione che nelle difficoltà di set up della W08 se la cavi spesso meglio Bottas, che in qualifica era riuscito ad arrivare a pochi millesimi dalle Ferrari. L'avversario di Vettel fino a fine stagione sarà sicuramente Lewis, ma al momento il tedesco è decisamente più costante. Tanto da essere l'unico sempre sul podio in queste prime sei gare.

Ragazzi interrotti

Stroll, Palmer, Vandoorne. Stanno prendendo schiaffi imbarazzanti dai rispettivi compagni di squadra, con corredo di danni, errori e incidenti da veri rookie. Un peccato, perché confronti del genere rischiano anche di pregiudicare prospettive future. Soldi o non soldi. Certo, debuttare in Formula 1 coi mostri del 2017 è particolarmente complicato, un anno fa lo sarebbe stato meno (Palmer però fece maluccio anche nel 2016). Ma forse la circostanza porterà i team a mollare un po' la corsa al giovanissimo esplosa recentemente. Il salto dalla Formula 3 e dalla Formula 2 alla massima serie è tornato importante, e di Verstappen ne nasce uno ogni vent'anni.

2017, Vandoorne crash, Getty ImagesGetty Images

Button Down

Tutt'altro che memorabile il ritorno una tantum di Jenson Button. Alle spalle di Vandoorne nelle libere e in qualifica, costretto a partire ultimo dalla pit lane per problemi al motore Honda, ha provato il colpaccio cambiando subito le gomme in gara; la stessa mossa però l'ha fatta Wehrlein, tappandolo con la sua Sauber finché Jenson, spazientito, non ha provato a buttarlo a mare con un tentativo di sorpasso privo di senso al Portier. Prima del via Fernando Alonso, via radio, gli aveva chiesto di riportare a casa la macchina intatta, lui aveva risposto scherzoso che ci avrebbe fatto pipì dentro. Intatta al traguardo la McLaren non ci è arrivata, asciutta non ci è dato saperlo.

Wehrlein capovolto

E proprio Wehrlein, rovesciato dal contatto con Button, si è reso protagonista del team radio più divertente del week end. Come stai?” gli hanno chiesto subito dopo l'incidente. Starei meglio dritto”, ha risposto lui, che ha dovuto attendere diversi minuti prima di poter scendere dalla macchina. Nulla di grave, in Canada ci sarà.

Prezzi più bassi e iniziative pop: make F1 great again

Agli americani aveva già detto bene con la genesi delle nuove macchine - l'aspetto che meno di tutti è dipeso dal loro avvento alla guida del Circus - la cui nuova conformazione aerodinamica si temeva avrebbe potuto affossare sorpassi e spettacolo. Invece lo spettacolo c'è, e loro provano ad aggiungerne forti della loro esperienza nello showbiz americano. Ma soprattutto provano a rendere un po' più 'pop' ed accessibile la F1, ambiente storicamente serioso ed esclusivo. Con i colpi a sorpresa tipo la Carrambata Raikkonen-bimbo e l'inedita conferenza dei piloti in pista dopo le Qualifiche, ma anche con iniziative concrete: la tribuna a 99 euro per l'intero week end spagnolo e i prezzi ribassati per il prato (cioè la collina) a Monaco su tutte.

Wings Over America

Finito il Gp di Spagna, il primo a prendere un aereo era stato lo spagnolo Fernando Alonso, impaziente di volare in America per provare la Honda con cui affrontare la 500 Miglia. Fra due settimane anche il circus della Formula 1 volerà in America, dove Alonso si riunirà al gruppo per il Gp del Canada a Montreal. Al Circuit Gilles Villeneuve non mancheranno le celebrazioni per I 35 anni dalla scomparsa dell'Aviatore.

