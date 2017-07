F1, Arrivabene: "Rinnovi Vettel e Raikkonen? Nelle vacanze ne parleremo"

"Se siamo sulla strada giusta per i rinnovi? Adesso dobbiamo essere sulla strada giusta in Ungheria, nelle vacanze ne riparleremo". Così ai microfoni di Sky Sport, prima del via del Gran Premio dell'Ungheria, Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, ha chiarito sulle trattative per le conferme di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.