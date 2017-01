F1, Carey: "Vogliamo coinvolgere pubblico americano, forse nuova gara"

Londra (Regno Unito), 24 gen. (LaPresse/Reuters) - La Formula 1 guarda agli Stati Uniti. Il nuovo direttore esecutivo Chase Carey, che ha preso il posto di Bernie Ecclestone, punta al mercato americano come nuova area di crescita. "Pensiamo che ci sia una reale opportunità di coinvolgere il pubblico statunitense in un modo nuovo ed emozionante - ha spiegato in un'intervista a Reuters - Probabilmente potremmo inserire un'altra gara lì". Tra le candidate ci sono New York, Los Angeles, Miami o Las Vagas.

Fonte Reuters-Traduzione LaPresse