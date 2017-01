F1, Manor in amministrazione controllata: Mondiale a rischio

Londra (Regno Unito), 6 gen. (LaPresse/Reuters) - La Formula Uno potrebbe ridursi a 10 squadre in questa stagione dopo che la Manor, la scuderia più piccola del 'Circus', è entrata in amministrazione controllata mettendo più di 200 posti di lavoro a rischio.

Il team con sede in Gran Bretagna, entrato in Formula 1 nel 2010 e in precedenza in gara come Virgin e Marussia, lotta ora contro il tempo per trovare nuovi investitori e scongiurare il fallimento. La FRP Advisory LLP ha detto in un comunicato che sono stati nominati gli amministratori della Just Racing Services Ltd, la società che gestisce il team. La stagione inizia in Australia il 26 marzo, con il primo test pre-campionato in programma per la fine di febbraio.

"La partecipazione della squadra dipenderà dall'esito del processo di amministrazione e da qualsiasi trattativa con le parti interessate in quello che è un periodo di tempo limitatissimo di opportunità", ha detto Geoff Rowley, uno dei nuovi co-amministratori.