Sauber: ok medici, Wehrlein può correre in Canada

Pascal Wehrlein sarà regolarmente a bordo della sua Sauber in occasione del Gran Premio di Formula 1 del Canada in programma domenica 11 giugno. Il pilota tedesco ha ricevuto l'ok del medici dopo il pauroso incidente di Montecarlo. "Controlli fatti, ci vediamo a Montreal", ha scritto il il 22enne Wehrlein su Twitter. "Grande notizia! Controlli medici fatti, pronto per il GP del Canada", ha confermato sempre sui social la Sauber. A Montecarlo l'auto di Wehrlein si era ribaltata finendo contro i guardrail e le barriere prima dell'ingresso nel tunnel dopo un contatto con la McLaren di Button.