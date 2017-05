F1, Sergio Marchionne: “In Formula 1 abbiamo fatto un miracolo. Ora gli avversari ci temono”

Due vittorie, due secondi posti, un terzo ed il primato nel Mondiale piloti di F1 con Sebastian Vettel non sono certo passati inosservati al presidente della Ferrari Sergio Marchionne che in una conference call con gli analisti finanziari ha sottolineato la grandezza del lavoro svolto dalla scuderia di Maranello: “In Formula 1 abbiamo fatto progressi significativi, un recupero miracoloso dal 2016“, ha sottolineato il massimo dirigente del Cavallino Rampante che ha aggiunto: “La Scuderia Ferrari ha lavorato molto per prepararsi alla stagione 2017, e i primi risultati sono incoraggianti: cinque podi nelle prime quattro competizioni, con due gare vinte da Sebastian Vettel. La Rossa è di nuovo competitiva e temuta dagli avversari“

