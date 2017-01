F1, Wolff: "La fine dell'era Ecclestone è una grande opportunità per il futuro"

Londra (Regno Unito), 26 gen. (LaPresse/Reuters) - Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è convinto che la Formula 1 abbia una grande opportunità per crescere sotto i nuovi proprietari Liberty Media, ma sarà necessario procedere con cautela nel modificare le regole.

Commentando l'addio dell'86enne Bernie Ecclestone dopo 40 anni alla guida del circus e l'arrivo dell'americano Chase Carey, Wolff ha previsto un futuro brillante per questo sport. "La fine dell'era Ecclestone è una grande cosa - ha detto Wolff al sito del team -. Dobbiamo abbracciare il futuro e non dovremmo essere troppo nostalgici del passato. Questo sport ha una grande opportunità per crescere sempre di più e tutti potremmo beneficiare di questo. Dobbiamo spingere in quella direzione", ha aggiunto.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse