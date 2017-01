Fernando Alonso non ha dubbi: "La F1 degli anni di Senna e Prost era noiosa"

Un ritorno al passato per rivitalizzare lo scontato spettacolo della Formula Uno d’oggidì? Fernando Alonso, uno dei più driver più esperti e talentuosi del circus, non sente la nostalgia degli anni ’80 e in un’intervista a sorpresa descrive la Formula Uno degli anni ’80, quella dei duelli fra Alain Prost, Ayrton Senna, Gilles Villenueve e Piquet, noiosa e decisamente meno interessante rispetto a quella contemporanea.

" In quel periodo la F1 era monotona. Se vedi una gara del 1985, 1988 o 1992, si dorme per tutta la durata perché la gara era dominata dalle due McLaren. Inoltre, c’erano 25 secondi tra ogni macchina. C’erano almeno dieci vetture che si ritiravano perché l’affidabilità era pessima. La lotta per la vittoria in quegli anni era un affare tra le due McLaren. Vero che l’audience è calato in questi anni, visto il predominio della Mercedes, ma è un qualcosa iniziato negli anni ’80. "

Per Alonso la vera età dell’oro nella quale la F1 ha vissuto il vero e proprio boom è stata a cavallo del 2000...

" Credo che la Formula 1 sia cresciuto molto. Un sacco di produttori sono entrati in Formula 1 negli anni 2000. Sta facendo riferimento a BMW, Toyota e altre ancora. Abbiamo aperto la Formula 1 a nuovi paesi. Abbiamo corso in Corea, in India, a Singapore e due gare in Spagna. Si tratta di risultati sotto gli occhi di tutti. "