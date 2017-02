Ferrari: anche Raikkonen in pista nel secondo giorno di test a Fiorano

Fiorano (Modena), 3 feb. (LaPresse) - Le prove di correlazione fra i dati del simulatore e la realtà della pista sono continuate oggi, per il secondo ed ultimo giorno, sulla pista di Fiorano. Sulla SF15-T 'standard' si sono alternati il terzo pilota della Ferrari, Antonio Giovinazzi, che ha girato al mattino, e Kimi Raikkonen, che ha rilevato il volante nel pomeriggio. Le condizioni meteo non sono state certo ideali, in particolare per Kimi, che oltre alla pista bagnata dalla pioggia ha anche trovato un forte vento, completando comunque alcune sequenze di giri. La settimana prossima, il 9 e 10 febbraio, la Ferrari tornerà in pista, sempre a Fiorano, per i test di valutazione delle gomme Pirelli da bagnato.