Ferrari offre un rinnovo da 120 milioni a Sebastian Vettel

120 milioni di euro fino al 2020. Tale sarebbe l’offerta economica che la Scuderia Ferrari è pronta a mettere sul piatto per assicurarsi il rinnovo di Sebastian Vettel, il cui contratto scadrà alla fine della stagione in corso. Tre anni assieme, dopo che il 2017 ha riportato la Ferrari al livello della Mercedes per dare vita ad una rivalità che potrebbe animare le prossime stagioni in maniera davvero intensa. La notizia è stata riportata da AutoWeek, che sottolinea la volontà del pilota tedesco di avere un compagno che non metta in discussione la sua leadership all’interno del team, come potrebbe essere Daniel Ricciardo. In questo senso, un eventuale rinnovo di Kimi Raikkonen potrebbe portare Seb ad allungare la sua permanenza a Maranello.

