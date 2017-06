Formula 1: Sainz Jr sarà penalizzato di tre posizioni nella prossima gara

Milano, 12 giu. (LaPresse) - Il pilota della Toro Rosso Carlos Sainz Jr è stato sarà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Azerbaigian per aver causato un incidente in partenza al Gp del Canada. In seguito al contatto, sia Sainz che Felipe Massa su Williams sono stati costretti al ritiro, mentre Romain Grosjean ha avuto danni all'ala anteriore della sua Haas. Sainz Jr ha ricevuto anche una penalità di due punti sulla sua patente di pilota di Formula 1, portando il suo totale per gli ultimi dodici mesi a sette. Lo spagnolo rischia ora la sospensione per una gara se dovesse ricevere ulteriori cinque punti di penalizzazione in questa stagione.