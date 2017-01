Giornata di annunci: Bottas nuovo pilota della Mercedes, Massa ancora in Williams

Il commosso pianto in Brasile, il good-bye alla velocità lo scorso mese di novembre ad Abu Dhabi. Sembrava essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Felipe Massa in F1 ma non sarà così perché il ritiro del brasiliano è posticipato di almeno un anno. Per la quarta stagione il brasiliano sarà al volante della Williams, una mossa attesa e che libera Valtteri Bottas che prenderà il posto di Nico Rosberg alla Mercedes. L'annuncio è arrivato pochi istanti dopo i comunicati della scuderia di Grove attraverso un video live sul canale ufficiale Youtube del team.

" "Sono molto felice di avere l'opportunità di tornare alla Williams. Volevo ancora correre nel 2017, ma la Williams è una squadra che ho nel cuore e ho rispetto per tutto ciò che sta cercando di ottenere". "

Massa aveva annunciato il suo ritiro a fine stagione, ma il passaggio del 27enne Bottas alla Mercedes ha convinto il team inglese a richiamarlo. L’ex ferrarista ha fatto anche l’in bocca al lupo all’ex compagno di squadra per la sua nuova avventura al fianco di Lewis Hamilton…

" Valtteri ha una grande opportunità, data la svolta degli eventi in inverno, e gli auguro tutto il meglio alla Mercedes. "