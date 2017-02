Giovinazzi debutta subito in Sauber: in pista per i test al posto di Wehrlein

Manca soltanto l’ufficialità, ma Antonio Giovinazzi si metterà al volante di una F1 molto prima del previsto. Dopo le prove effettuate a Fiorano con una Ferrari di due anni fa, il 23enne di Martina Franca, scelto come terzo pilota dal Cavallino per la stagione in arrivo, sostituirà Pascal Wehrlein nella prima sessione di test invernali a Barcellona, in programma a partire dal 27 febbraio: per Giovinazzi si tratterà della prima esperienza ufficiale nel circus.

L’indiscrezione arriva dal quotidiano svizzero “Blick”, poi ripresa e ribadita da diverse altre testate specializzate di settore: la Sauber, che non ha un terzo pilota per la stagione 2017, si tutelerà così dopo l’infortunio sofferto da Wehrlein alla Race of Champions, un problema al collo che inizialmente sembrava meno grave di quanto poi rivelatosi essere.

La Ferrarina svizzera darà un’altra possibilità a un giovane pilota italiano di mettersi alla prova in F1 dopo le esperienze del 2015 con Raffaele Marciello, sceso in pista in Malesia, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti per le prove libere del venerdì. Possibile che Giovinazzi possa poi essere richiamato durante la stagione per qualche sessione di prove libere, ma svolgerà comunque la maggior parte del lavoro in Ferrari, al simulatore.